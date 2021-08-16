تغييرات جديدة في «الفار» قبل بدء الموسم الجديد.. أبرزها سرعة اتخاذ القرار

المصدر: منصور السندي ■ دبي

كشف نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، الحكم الدولي السابق محمد عمر، عن عمل كبير يقوم به اتحاد الكرة ولجنة الحكام من أجل تجهيز قضاة الملاعب للموسم الجديد 2021 -2022 من الجوانب كافة، مشيراً إلى أهمية السرعة في اتخاذ القرار، وتفادي تأخير اللعب، بجانب أنه سيكون هناك وضوح في عملية البث التلفزيوني للمباريات، ما يساعد الحكم الفيديو في اتخاذ القرار الصحيح في أسرع وقت، وذلك في أعقاب تعاقد اتحاد الكرة مع الشركة الجديدة الخاصة بتطبيق تقنية الحكم الفيديو (عين الصقر)، المتخصصة في هذه التقنية في إطار مساعي اتحاد الكرة لتطوير جهاز التحكيم من الجوانب المختلفة، والارتقاء به وتعزيز السمعة والمكانة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم الإماراتي، لافتاً إلى أنه تم عقد ورش عمل مع الأندية ولاعبيها تطرقت إلى تطبيق تقنية الفار، وقانون اللعبة، والنزاهة، وتمثيل اللاعبين، وتأخير اللعب، مشدداً على أن لجنة الحكام عقدت ورشة خاصة بشأن تطبيق الحكام لبروتوكول حكم الفيديو، إلى جانب تطبيق قانون كرة القدم في آنٍ واحد خلافاً لما كان في السابق، إذ كان الحكام يطبقون قانون كرة القدم.

وقال محمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «سيشهد تطبيق تقنية الحكم الفيديو خلال الموسم المقبل تحولاً كبيراً، كون أن النقل التلفزيوني للمباريات سيكون واضحاً، وهذا الأمر سيساعد الحكم في اتخاذ القرار في أسرع وقت».

وأشار محمد عمر إلى تغيير مسمى حكام الفيديو، ليصبح حكام الفيديو المساعدين.

وأضاف نائب رئيس لجنة الحكام «بالنسبة لنا في لجنة الحكام نجد اهتماماً كبيراً من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، إذ إن اتصاله الأخير مع قضاة الملاعب خلال معسكرهم الخارجي عبر الاتصال المرئي يعد بمثابة دفعة معنوية كبيرة للحكام وتشجيعهم وزرع الثقة في نفوسهم، وأتمنى أن يكون الحكام على قدر المسؤولية».

وأشار محمد عمر إلى أن الشركة الجديدة التي تعاقد معها اتحاد الكرة في مجال تقنية الفيديو تعد الشركة الأولى عالمياً في هذا المجال، وهي من الشركات التي يتعامل معها كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادين الأوروبي والآسيوي.

تقنية خاصة بـ «عبور الكرة خط المرمى»

قال محمد عمر إن «بالنسبة لتقنية خط المرمى، الخاصة بعبور الكرة خط المرمى من عدمه، سيكون هناك نظام الساعة، إذ إنه في حال عبور الكرة خط المرمى فإن الساعة الموجودة ستقوم بعمل صوت معين ينبه الحكم، وهذا الأمر غير مطبق حالياً عندنا، ويقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بتطبيقه في المباريات الدولية فقط، لكن في حال قيام (فيفا) بتطبيقه رسمياً فإننا سنقوم بتطبيقه في الدوري الإماراتي».

وأكمل: «أخطاء الحكم الفيديو موجودة في كرة القدم، وعدم وجودها يعد أمراً مستحيلاً، لكننا تحدثنا مع الحكام في هذا الجانب، وأكدنا لهم أن الحكم المتميز والأقل أخطاء تحكيمية هو الذي سيستمر، وشددنا على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب». وأكد أن رخصة الحكم الفيديو كانت في السابق تصدر من المجلس التشريعي لكرة القدم، لكن حالياً تصدر من «فيفا»، مشيراً إلى أن هذه النقطة تعد مهمة جداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news