5 أحداث تاريخية تنتظر النسخة الـ 14 من دوري «أدنوك للمحترفين»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

ستكون الأضواء مُسلّطة على النسخة الـ14 من دوري «أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، التي ستنطلق يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بمشاهدة نُسخة استثنائية، في ظل جاهزية الفرق الـ14، ودخولها معترك المنافسات بطموحات عالية، سعياً لتحقيق أفضل النتائج. ويمتلك أكثر من ناد مقومات المنافسة، وفي مقدمتها الجزيرة حامل اللقب، وشباب الأهلي الحائز ثلاث بطولات محلية في الموسم المنصرم، والشارقة الراغب في العودة إلى منصة التتويج، والعين الذي يسعى لتحسين صورته، والوحدة المُتألق مع مدربه تين كات، والنصر والوصل صاحبا الشعبية الجماهيرية الكبيرة، وبني ياس وصيف نسخة العام الماضي.

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