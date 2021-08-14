الشارقة ضيفاً على البطائح وخورفكان يستضيف دبا الحصن في «كأس الصالات»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الثانية لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات بإقامة مواجهتين قويتين، حيث سيحل فريق الشارقة ضيفاً على البطائح عند الساعة السابعة والربع. كما سيدشن دبا الحصن مشاركته في الموسم الحالي، عندما يحل ضيفاً على خورفكان في المباراة التي ستقام السادسة مساء في القاعة الرياضية لنادي خورفكان.

وكان البطائح قد تعادل مع النصر (4-4)، بينما خسر خورفكان أمام الظفرة (2-1)، في الجولة الأولى من البطولة.

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