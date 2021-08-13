تسديدات.. حمد «أرسنالي» يحرص على زيارة استاد الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يحرص حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الظفرة لكرة الصالات، حمد حيدر، على زيارة استاد الإمارات الدولي في العاصمة البريطانية لندن بشكل منتظم كلما سافر هناك اعتزازاً منه بذلك، إضافة إلى كونه يحب ويشجع فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أحب السفر كثيراً، الذي تعطل بسبب الجائحة، لكني عندما أجد الفرصة أبادر إلى السفر، ومحطتي الأولى استاد الإمارات في لندن، بينما أقضي بقية الوقت في ألعاب البلاي ستيشن التي أجيدها كثيراً».

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