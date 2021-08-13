«هاشتاق» يتصدّر كأس الوثبة ساليونز في أميركا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يشهد مضمار «جولدن جيت فيلدس» في أميركا، عصر اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1100 متر، البالغة جائزته 15 ألف دولار، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

يأتي تنظيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في إطار تقدير سموه للجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في إطار صون التراث والتقاليد، وفي مقدمتها رياضة الفروسية. ويجتذب السباق سبعة خيول عربية أصيلة، في سن ثلاث سنوات فما فوق، ويتصدرها المهر القوي «آر بي هاشتاق»، لمايكل جوميز، بإشراف تيري ايتون، وقيادة بيدرو تيريرو، الفائز مرة ،وحقق المركز الثاني مرة، من إجمالي ثلاث مشاركات.

وينافس على اللقب «أي أي ريتش ويسكاي»، الفائز بكأس الوثبة في آخر مشاركة بمضمار بليزنتون.

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