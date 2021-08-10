مرح وانسجام وانضباط في تدريبات منتخب الإمارات بمعسكر صربيا (فيديو)

المصدر: منصور السندي-دبي

يواصل المنتخب الإماراتي لكرة القدم معسكره الخارخي المقام حاليا في صربيا الذي يستمر حتى يوم 13 الجاري، من خلال تدريبات يومية بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، استعدادا لخوض مباريات الدور النهائي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، إذ يلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية ولبنان ويستهل الأبيض مشواره في الدور النهائي بمواجهة المنتخب اللبناني في الثاني من سبتمبر المقبل يعقبها لقاء المنتخب السوري في السابع من الشهر المقبل.

وكان المنتخب دشن تدريباته في معسكره صربيا يوم السبت الماضي في إطار المرحلة الأولى لإعداده فيما ستبدأ مرحلة الإعداد الثانية وفقا لما أعلنته رسميا لجنة المنتخب في اتحاد الكرة اعتبارا من 26 الجاري حتى موعد مباراة المنتخب مع لبنان في أولى محطاته في هذه التصفيات.

وبث اتحاد كرة القدم على موقعه الرسمي على "توتير" اليوم الثلاثاء شريط فيديو يظهر من خلاله لاعبو المنتخب وهم يؤودون تدريباتهم بحماس وجدية وإنضباط كبير إستشعارا منهم للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عواتقهم خلال الظهور المرتقب للمنتخب في هذه التصفيات التي تتطلب الإعداد والتحضير الجيد.

وظهر من خلال شريط الفيديو اثناء تواجد اللاعبين في الحافلة الخاصة التي تقل أفراد بعثة المنتخب، مدى الإنسجام والتفاهم الكبير بين اللاعبين وكذلك بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري وروح التعاون والود والمرح التي تسود بين جميع إفراد بعثة المنتخب في صربيا.

وضمت قائمة المنتخب الموجودة حاليا في معسكر صربيا 24 لاعبا.

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