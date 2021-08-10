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    خورفكان يفوز على العروبة بهدف دودو

    المصدر:
    • الشارقة ■ الإمارات اليوم
    التاريخ:

    فاز فريق خورفكان على ضيفه العروبة بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت مساء أول من أمس في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل الهدف الوحيد البرازيلي دودو من ضربة حرة مباشرة.

    وتعد المباراة الرابعة في سجل مباريات خورفكان الودية بعد أن خسر بهدف نظيف أمام كل من الشارقة وشباب الأهلي، وفاز على الإمارات 4-1، بينما سيلعب مباراته الخامسة والأخيرة يوم الخميس المقبل.

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