العربي يتعاقد مع الهداف البرازيلي ميديريوس

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

أعلن نادي العربي عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي ألكسندر ميديريوس لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة بعقد يمتد لموسم واحد، قادماً من نادي البطائح.

حضر توقيع العقد المدير التنفيذي للنادي العربي عبدالله بن جنزول ووكيل أعمال اللاعب.

ويلعب ميديريوس في مركز الهداف الصريح، وسبق له ارتداء قميص دبا الفجيرة ومثله في دوري المحترفين، إضافة لنادي البطائح.

في سياق متصل، يواصل النادي العربي استعداداته للموسم المقبل في معسكر يقيمه بملعبه في أم القيوين، وسيخوض مباراة ودية الخميس المقبل أمام دبا الفجيرة.

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