النصر والبطائح يدشّنان كأس الصالات غداً

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تنطلق غداً، بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات التي تستمر حتى 31 من أغسطس الجاري بإقامة مباراتين، سيلعب في الأولى عند الخامسة مساءً النصر مع البطائح، بينما عند السادسة مساءً يلتقي فريقا الظفرة وخورفكان.

وكان موسم الصالات قد انطلق بكأس السوبر الذي أحرزه نادي الظفرة، بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، شهاب العوضي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن اللجنة تتطلع لموسم استثنائي يكشف عن النقلة النوعية التي تعيشها كرة الصالات في الدولة». وأضاف: «اجتهدنا على أن تستمر المنافسات في الموسم الجديد 10 شهور من أجل تقليل فترة الراحة السلبية بين ختام وبداية المنافسات، إلا أن ذلك تعذر بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية». وأضاف: «تم اعتماد إقامة تسع مسابقات بدلاً من 10، ومنها بطولة خورفكان الدولية التي تقام سنوياً، لذلك فقد اعتذرنا عن مشاركة المنتخب الوطني للصالات في بطولتين، وهما كأس تايلاند وكأس غرب آسيا 2022، لكي لا نثقل على أبيض الصالات ولاعبيه بالالتزامات».

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