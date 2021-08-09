منتخب الكرة الشاطئية إلى معسكر بيلاروسيا استعداداً لمونديال روسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

غادرت اليوم إلى بيلاروسيا بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية لإقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي ستقام في روسيا للفترة من 19 إلى 29 أغسطس الجاري، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات موزمبيق وإسبانيا وتاهيتي.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب المشارك في المونديال 14 لاعباً قام باختيارهم المدرب الوطني محمد المازمي، وهم: محمد عبدالله، حميد جمال، سعيد عيد، علي حسن كريم، هشام منتصر، علي محمد، وليد محمد، وليد بشر ، أحمد بشر، عباس علي، حسين علي، حسن الحمادي، كمال علي، وهيثم الكعبي. وقال مدير منتخب الكرة الشاطئية، بدر حارب، في تصريحات صحافية: «إن المنتخب سيخوض خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب بيلاروسيا يومي 12 و13 على أن يغادر بعدها إلى روسيا لإقامة معسكر آخر حتى موعد البطولة»، مشيراً إلى أن «البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة كرة القدم الشاطئية يسير بالصورة المطلوبة، وأن المنتخب استفاد كثيراً من التجمعات الماضية والبطولات الودية التي خاضها، خصوصاً بطولة كأس أوكرانيا الأخيرة التي حقق فيها المنتخب المركز الثاني».

وكان اتحاد كرة القدم أنهى كل الإجراءات الخاصة بمشاركة منتخبنا في المونديال، حيث تم إجراء فحوص طبية شاملة للاعبين للتأكد من سلامتهم قبل السفر، وذلك تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد، إلى جانب الأمور الإدارية الأخرى.

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