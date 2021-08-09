كايو زيناردي: اللاعبون الجدد مطالبون بإحداث الفارق

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد مدرب الفريق الأول لنادي خورفكان البرازيلي كايو زيناردي، أن فريقه الملقب بـ«النسور» يتطلع للذهاب بعيداً في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي من خلال تحقيق انتصارات وتقديم أداء مميز يمكنه من تحقيق تطلعاته ويعزز من نجاحات الموسم الماضي، الذي شهد بقاءه الرسمي الأول في دوري الخليج العربي.

وقال زيناردي لـ«الإمارات اليوم»: «لقد قمنا بعمل جيد في الموسم الماضي، لكننا نريد أن نكون أفضل في الموسم المقبل، ولهذا نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف ونريد الذهاب بعيداً، لكني لا أريد أن أتكلم عن امكانية الوصول للنقطة 40 في الوقت الحاضر».

يُذكر أن اتحاد كلباء جمع 39 نقطة في الموسم الماضي، مما جعله أكثر أندية الإمارات الشمالية نيلاً للنقاط ويليه الفجيرة 36.

وعن التعاقدات التي أجرتها إدارة النادي وأثرها في صناعة الإنجاز المرتقب، قال المدرب زيناردي: «التعاقدات الجديدة تحتاج إلى وقت للتأقلم، وهو أمر طبيعي دائماً للاعبين الجدد يحتاجون لوقت للتأقلم عند انتقالهم، ولهذا السبب من المهم أن نفهم الرياضيين ومنحهم هذا الوقت، لكنهم بحاجة أيضاً إلى أن يفهموا انهم هنا لإحداث الفارق ومساعدة الفريق».

يُذكر أن خورفكان تعاقد مع 10 لاعبين جدد أبرزهم لاعب منتخب العراق أسامة رشيد ونجم الشارقة السابق محمد خلفان.

وبخصوص انطلاق الموسم بشكل مبكر وفي ظل ظروف مناخية حارة قال زيناردي: «سيكون الأمر صعباً والأداء سينخفض في الشوط الثاني وستكون البداية بطيئة لكنها ستعود تدريجياً لوضعها الطبيعي، وقد تم الاستعداد لهذه الظروف بحيث نكون جاهزين، ومستعدين لظهورنا الأول بشكل جيد، وقد استفدنا من المباريات الودية التي لعبها الفريق، ومنها بالفوز على الإمارات (4-1) في ختام معسكر الشارقة التدريبي».

وفي شأن متصل، عبر المدرب زيناردي عن تمنيانه أن ينجح المنتخب الوطني في تحقيق تطلعاته في التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

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