حمد حيدر.. «سوبر» حراسة المرمى في الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

قدّم حارس مرمى الظفرة حمد حيدر، نفسه نجماً في مباراة كأس السوبر لكرة الصالات، التي جمعت الظفرة مع النصر أول من أمس، في قاعة نادي مليحة في افتتاح الموسم 2020-2021، وفاز بها الظفرة بعد أن تغلب على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، إذ تصدى الحارس حيدر لنحو سبع كرات سددها لاعبو النصر، إضافة الى مساندته البارزة لبقية لاعبي الفريق.

ويعد السوبر هو الأول للظفرة في الموسم الحالي، وامتداداً لفوزه ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

بدوره قال الحارس حمد حيدر لـ«الإمارات اليوم»: ‏«سعيد لفوز الظفرة بكأس السوبر وهي بداية جيدة للفريق، ونتطلع إلى المزيد كما أتطلع شخصياً الى أن يستمر هذا الأداء الجيد طوال منافسات الموسم المقبل». وتابع: «كانت مباراة صعبة بكل تأكيد، لكن روح الفريق الواحد أمام المرمى في الدفاع والهجوم أ‏سهمت في مساعدتي كثيراً على التصدي للتسديدات القوية من قبل لاعبي النصر، وأعتبر هذه المباراة من أجمل وأقوى المباريات، والأهم من ذلك هو مواصلة هذا العمل الفني الرائع في المباريات المقبلة».

وبخصوص دعوته للمنتخب الوطني، قال: «‏أصلاً أنا ألعب مع المنتخب الوطني فقد شاركت معه في بطولة كأس العرب، لكن لم أشارك رسمياً في المنافسات وأتمنى مستقبلاً أن أقوم بذلك، وأتقدم بالشكر لإدارة نادي الظفرة والجهازين الفني والإداري بمنحي ‏الفرصة كاملة وجميع أعضاء الفريق الذي كان يدعمني ويشجعني دائماً، وهذا من أسباب ظهوري بمستوى طيب، ويبقى هدفي هو أن أخوض أول مباراة دولية مع المنتخب قريباً».

الحمادي: هدفنا المشاركة الآسيوية

كشف مشرف فريق الظفرة لكرة قدم الصالات حسن الحمادي، عن أن الفوز بكأس السوبر محطة أولى من المحطات التي يتطلع الظفرة إلى تحقيقها على المستوى المحلي في الموسم الجديد للصالات، مبيناً لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا الأبرز دولياً هو المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا للصالات، كوننا بطل الدوري كما جرت العادة، وستكون تلك البطولة في عام 2022 لكن لم يتم تحديد مكان إقامتها أو الزمان، وبانتظار الترشيح الرسمي ونتطلع لظهور مميز».

وتابع: «الفوز بكأس السوبر بداية الموسم يعني أننا جاهزون له بشكل جيد، خصوصاً أن الفوز كان مستحقاً وهو نتيجة الصبر في العمل والإصرار على أن يكون وفقاً لأفضل الأساليب الاحترافية، انطلاقاً من استكشاف المواهب القادرة على تمثيل الفريق والدمج مع عناصر الخبرة الى أن وصل الفريق للفوز بدوري العام الماضي وكأس السوبر».

وبخصوص الأداء المشرف الذي ظهر عليه حارس المرمى حمد حيدر، قال الحمادي: «نعتز بالأداء المشرف لجميع لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري وجميعهم ظهر بشكل مميز، بجانب الأداء اللافت لحارس المرمى وهو لاعب موهوب ونتمنّى له التوفيق».

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