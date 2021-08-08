المصدر: الامارات اليوم

صدمة

تُكثف إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي من مساعيها بشأن التعاقد مع ثلاثة لاعبين مواطنين في مركزي الدفاع وخط الوسط، بناء على طلب المدرب الأجنبي، إلا أن مسؤولي النادي صُدموا بمطالب اللاعبين المادية، ما دفعهم لإقناع المدرب بالتعاقد مع لاعب واحد فقط.

لاعب

يبحث أحد أندية دوري الخليج العربي عن لاعب بديل يحل محل اللاعب الصاعد في صفوف النادي، نظراً لكون الأخير يعاني إصابة خطيرة غاب بسببها عن الفريق لفترات طويلة.

مباراة

قرّر مدرب عدم إخبار لاعبيه عن هوية الفريق الذي سيلاقيه في المباراة الودية إلا قبل ساعتين من موعد المباراة، بهدف جعل اللاعبين جاهزين دائماً لأي فريق يواجهونه دون التفكير في الإمكانات الفنية للمنافس.

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