النصر يخسر ثالثة تجاربه في إسبانيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

خسر فريق النصر أمام نظيره ألافيش الإسباني 3-4، في آخر مباريات «العميد» الودية بمعسكره الخارجي في إسبانيا، والذي سينتهي الثلاثاء المقبل حيث يعود الفريق إلى الدولة من أجل خوض المرحلة الثالثة والأخيرة قبل انطلاق دوري الخليج العربي.

وأحرز أهداف «العميد» في المباراة الودية البرتغالي توزي، وضياء سبع، وحسين مهدي.

وذكر الحساب الرسمي للفريق على «تويتر» أن المدرب الأرجنتيني دياز اعتمد على تشكيلة تتكون من عبدالله التميمي في حراسة المرمى، ومحمود خميس، عبدالله ناصر، محمد مصطفي، حمد جاسم في الدفاع، وطارق أحمد، مهدي عبيد، توزي، في وسط الملعب، وريان مينديز، ضياء سبع، وتيغالي في خط الهجوم.

وكان النصر قد خسر من قبل أمام الرائد السعودي، ثم تعادل مع فريق قرطاجنة الإسباني قبل أن يفوز على أغيلاس في النسخة الأولى من كأس «ألفونسو جارسيا زاباتا» الخيرية.

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