الشامسي يتابع تحضيرات قضاة الملاعب للموسم الجديد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام، سالم الشامسي، باستعدادات وتحضيرات الحكام للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق بعد أيام من خلال مباريات دوري الخليج العربي.

وقال اتحاد الكرة في بيان: «جاء ذلك خلال زيارته لمقر إقامة الحكام في معسكر صربيا ولقائه أعضاء البعثة من محاضرين ومدربين وحكام وإداريين، حيث نقل لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كل العوامل التي تساعد الحكام على أداء مهامهم في أفضل صورة خلال إدارتهم للمباريات، سواء في المسابقات المحلية أو القارية أو الدولية». وأضاف: «أشاد الشامسي بالجهود التي يقوم بها فريق عمل إدارة الحكام بالاتحاد الذي حرص على التنسيق والتواصل مع المحاضرين الدوليين، لإلقاء المحاضرات النظرية للحكام، واطلاعهم على آخر التعديلات الخاصة بقانون اللعبة».

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