لاعـب خـورفكان: أتمنـى العودة إلى منتخب العراق بعد التعاقد مع أدفوكات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف لاعب نادي خورفكان، الهولندي الجنسية العراقي الأصل، أسامة رشيد، عن أمله في دعوته مجدداً لتمثيل منتخب العراق في المنافسات المقبلة، بعد نجاح مسبق له في بطولات سابقة، بعد أن تولى المدرب الهولندي أدفوكات تدريب أسود الرافدين.

وتعاقدت شركة خورفكان لكرة القدم، أخيراً، مع اللاعبين أسامة رشيد لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بعد تجربتين مميزتين في الدوريات الهولندية والبرتغالية والتركية، ويلعب في أكثر من مركز، إلا أنه يجيد اللعب في مركز الارتكاز.

وقال أسامة لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع إلى صفحة جديدة مع المنتخب الوطني العراقي، بعد أن أوقف المدرب السابق، السلوفيني كاتانيتش، دعوة اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، كنت ألعب في أوروبا، وأملي أن يتغير هذا مع المدرب الجديد الذي يتمتع بخبرة كبيرة، وهو اسم كبير في عالم كرة القدم».

وختم: «أولويتي الحالية هي خورفكان، حيث أسعى إلى أن أبذل قصارى جهدي معه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news