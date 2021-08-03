كارتابيا يودع شباب الأهلي ويشكر إدارة النادي

المصدر: دبي-الامارات اليوم.



أعلن اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا عن وداعه ناديه شباب الأهلي الاماراتي، وشكر إدارة النادي وجميع القائمين على الفريق من خلال رسالة وجهها عبر حسابه الرسمي في "انستغرام".

وقال اللاعب في رسالته أنه يشكر كل القائمين على النادي "الجمهور والمشجعين واللاعبين والمدرب ومدير النادي والرئيس"، مشيرا الى أنه سيحمل ذكريات النادي في قلبه.

ولم يتمكن اللاعب من كسب توقع أي نادي آخر حتى الآن لعدم نجاحه في الفحوصات الطبية حيث عاني كارتابيا من إصابات متكررة خلال الموسم المنصرم غاب بسببها عن مباريات عدة، ويحتاج اللاعب لعملية جراحية في كاحل القدم، لكنه يرفض إجراء العملية.

وكانت "الامارات اليوم" قد اشارت الى أن شباب الأهلي لا يرغب بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني كارتابيا، عقب انتهاء إعارته من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، خاصة أنه غاب عن أكثر من 50% من مباريات الفريق في الموسم الماضي، بسبب الاصابات المتكررة.

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