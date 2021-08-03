الإصابة تحرم ماجد حسن مجددا من الانضمام للمنتخب

دبي-الامارات اليوم.

علمت "الامارات اليوم" أن الإصابة حرمت لاعب شباب الاهلي الدولي ماجد حسن مجددا من الانضمام الى تشكيلة المنتخب الوطني الأول بكرة القدم استعداداً للسفر إلى صربيا لبدء معسكر تدريبي خلال الفترة من السادس حتى 13 الجاري في إطار تحضيراته للدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان مدرب المنتخب الوطني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك قد أعلن اليوم الثلاثاء عن قائمة نهائية للمعسكر من 27 لاعباً من أصل 29 لاعبا بعد استبعاد مدافع الشارقة الحسن صالح ولاعب العين يحيى نادر.

ويلعب الأبيض ضمن المجموعة الأولى في تصفيات كاس العالم إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية ولبنان.

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