10 نجوم يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية الإماراتية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية قائمة المرشحين لجوائز رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2020-2021، الذين تم فتح باب التصويت على اختيارهم عبر مختلف منصات الرابطة، أمس، ويغلق بعد غدٍ، تمهيداً لإعلان الفائزين في الحفل المرتقب الذي يقام في 16 أغسطس الجاري لتكريمهم.

وقالت الرابطة في بيان صحافي إن 10 نجوم يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي)، كل من: عبدالله رمضان وعلي مبخوت وخليفة الحمادي (الجزيرة)، عبدالعزيز هيكل (شباب الأهلي)، عبدالسلام محمد وماجد راشد (اتحاد كلباء)، فابيو ليما (الوصل)، سهيل النوبي وسلطان الشامسي (بني ياس)، وشاهين عبدالرحمن (الشارقة).

وانحصرت المنافسة في جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي) بين: تولاني سيريرو وميلوس كوسانوفيتش (الجزيرة)، ساشا إيفكوفيتش ونيكولاس خمينيز وجاستون سواريز وجواو بيدرو (بني ياس)، ريان مينديز وتوزي (النصر)، دودو (خورفكان)، وكارتابيا (شباب الأهلي). ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب، كل من: مهدي علي (شباب الأهلي)، مارسيل كايزر (الجزيرة)، دانيل إيسايلا (بني ياس)، عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، وخورخي داسيلفا (اتحاد كلباء).

ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، كل من: فهد الظنحاني (بني ياس)، عادل الحوسني (الشارقة)، جمال عبدالله (اتحاد كلباء)، علي خصيف (الجزيرة)، وماجد ناصر (شباب الأهلي). وستكون المنافسة على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، بين: ماجد راشد (اتحاد كلباء)، وأحمد الحمادي (الظفرة)، وحسين مهدي (النصر)، وعلي صالح (الوصل)، وخالد سالم (حتا)، فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة التي تمت إضافتها هذا العام إلى جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، كل من: إيجور جيسوس (شباب الأهلي)، ولوكاس بيمينتا (الوحدة)، وأحمد أبوناموس (بني ياس)، وجلوبر ليما (النصر)، وعمر تراوري ومحمد ربيع (الجزيرة)، ولوان بيريرا (الشارقة)، وبريان راميريز (حتا)، وموفتاو أولابي ومحمد مصطفى (الفجيرة).

وسائط متعددة للتصويت

توفر رابطة المحترفين الإماراتية وسائط متعددة للتصويت، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيقات عبر الهواتف الذكية. كما سيتم فتح الباب للتصويت على جوائز: جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، وأجمل هدف في الموسم، وجائزة أفضل منصة رياضية تغطي مسابقات الرابطة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي لرابطة المحترفين الإماراتية.

• جائزة القائد لأفضل مدرب بين مهدي علي وكايزر وإيسايلا والعنبري وداسيلفا.

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