مدرب رديف كلباء: نتطلع إلى الحفاظ على إنجاز الموسم الماضي

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف مدرب فريق الرديف بنادي اتحاد كلباء (تحت 23 سنة)، جمال إبراهيم، عن أنه تم اعتماد خمس مباريات ودية استعداداً لدوري الخليج العربي (تحت 23 سنة)، للحفاظ على المركز الثالث الذي حققه في الموسم الماضي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن تدريبات الفريق الحالية تقام في ملاعب النادي، وندرس إقامة معسكر تدريبي في دبي خلال الفترة المقبلة، بينما سنلعب أولى مبارياتنا الودية مع الفريق الأول لنادي الذيد يوم الخميس المقبل، ثم مع رديف الوحدة، ولاحقاً رديف الأهلي، بانتظار اعتماد المباراة الرابعة».

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