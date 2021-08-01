«خطير الخالدية» يخطف الأضواء في كأس الوثبة بفرنسا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

خطف الجواد «خطير الخالدية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، الأضواء في سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أمس بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. واجتذب السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق «قوائم»، 8 خيول، تنافست في لقب كأس الوثبة ستاليونز «بري بوركيجاري»، البالغ جائزته 20.000 يورو، ومسافته 1600 متر على المضمار العشبي.

ولم يكن «خطير الخالدية»، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، صيداً سهلاً، حيث تصدر السباق منذ البداية، ولم يتنازل عن أي شبر خلال مجريات السباق، قبل أن يقطع خط النهاية في زمن قدره 1:46:50 دقيقة. وجاء تفوق البطل بفارق عنق عن رفيق إسطبله «أمير دو سوليل»، بإشراف جوليان سمارت وقيادة أورتيز مندزابل، فيما جاء في المركز الثالث «هزام»، للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري.

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