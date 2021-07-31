اتحاد السباحة: تكاليف إعداد يوسف المطروشي تخطت 100 ألف درهم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أصدر اتحاد الإمارات للسباحة بياناً رسمياً، كشف خلاله أن "تكاليف إعداد سباح المنتخب يوسف المطروشي تخطت الـ 100 ألف درهم". وشدد على أن ذلك يأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم سباح المنتخب، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية. وقال الاتحاد إنه لم يسع وراء ذلك إلى الحصول على تقدير أو إشادة كونه يقوم بواجبه.

وانتقد بيان الاتحاد تصريحات صدرت أخيرا عن "مشرف السباحة بنادي الوصل"، دون أن يسمه، تعرض فيها إلى عمل الاتحاد وأنه لم يقم بدعم يوسف المطروشي بالشكل المطلوب. وقال إن الاتحاد قام بتأمين الموافقات الأمنية لسفر السباح لصغر سنه، وأقام "معسكرين قبل السفر للمشاركة في بطولة مصر الدولية (التي حقق فيها ثمانية أرقام جديدة)، وقبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو"، ومن ذلك تكاليف التدرب في مجمع حمدان الرياضي، وأن كل ذلك تم بالتعاون وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.

وشدد على أن الاتحاد لم يتأخر في الاستجابة، بدعم من الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية، لكل احتياجات يوسف ومرافقه، مدرب المنتخب الوطني مروان الحتاوي، قائلا إن الاتحاد سعى بكل ما يملك من علاقات إلى دعم المطروشي ليكون جاهزا للمشاركة الأولمبية، كما قال إنه تمكن أيضا من مساعدته في تأمين وظيفة تضمن له مستقبله، لكي يتفرغ تماما للمهمة الوطنية.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ يوسف المطروشي بالحصول على آخر دفعة من مصروف الجيب الخاص به في بطولة مصر الدولية، وأن ذلك كان آخر المتعلقات المتأخرة الخاصة باللاعب، كما قام نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد جمعة البلوشي بزيارة نادي الوصل قبل سفر اللاعب بثلاثة أيام، وتأكد من اكتمال تحضيرات المطروشي للسفر، وأنه لا ينقصه أي شيء.

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