المهرة «لارا» تهزم الأقوياء في كأس الوثبة بتكساس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تفوقت المهرة «آر بي لارا»، لمزرعة روز بروك، على كوكبة من الخيول القوية في سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أول من أمس على مضمار هيوستون بارك، في ولاية تكساس الأميركية، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية، على الساحتين المحلية والعالمية.

ونافس على اللقب البالغة جائزته 13 ألف دولار أميركي، لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، 13 خيلاً، في سن ثلاث سنوات فما فوق، متقاربة المستوى، والتي لم يسبق لها الحصول على مكاسب مالية تزيد على 10 آلاف دولار.

وتقدمت «آر بي لارا»، بإشراف سيزار جوفيا، وقيادة ارنستو فالديز خيمنيز، المجموعة، في البداية، وظلت الأمور تسير على هذا المنوال حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، قبل أن تزيد من سرعتها لتصل إلى خط النهاية في زمن 1:20:91 دقيقة. وجاء تفوق المهرة «آر بي لارا»، بفارق 2.75 طول عن «هاي منتننس» لثندر جونسون، وقيادة سي رودريجو. وحل في المركز الثالث الجواد «لابكوس بونس»، بإشراف المدرب ثندر جونسون، وقيادة فيكتور جيليس، فيما جاءت في المركز الرابع المهرة «ابتاون ليدي ارابيلا»، بإشراف ار روسيل، وقيادة الفارس فى ام اوريتا.

نافس على اللقب البالغة جائزته 13 ألف دولار أميركي، لمسافة 1200 متر، 13 خيلاً، في سن 3 سنوات فما فوق.

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