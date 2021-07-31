كايو ينضم إلى معسكر العين في إسبانيا

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

شهد معسكر العين الذي يقيمه حالياً في إسبانيا، التحاق نجم الفريق كايو بمعسكر الفريق، وانخراطه في التدريبات، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، بحسب ما أعلن النادي في (تويتر). وشهد مران الفريق أيضاً الظهور الأول للوافد الجديد، الدولي التونسي ياسين مرياح، الذي انتقل قبل أيام إلى «الزعيم» بعقد يمتد حتى موسم 2023، ويعتبر من أبرز الصفقات الدفاعية للعين في الانتقالات الحالية. واختتم العين المرحلة الأولى من التدريبات، على أن يكثف في الثانية خوض المباريات الودية مع فرق مختلفة، للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل ضربة البداية للموسم الجديد.

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