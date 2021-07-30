انتقاد

انتقد مسؤول إداري بارز في أحد أندية دوري الخليج العربي، أداء اللاعب الأجنبي الكبير في صفوف الفريق، خلال الموسم الماضي، وطالبه بتحسين مستواه الفني، في حال رغب في تجديد عقده، والاستمرار مع الفريق.

معسكر

يدرس ناد في الدرجة الأولى تغيير وجهته لإقامة معسكر تدريبي خارجي، من صربيا إلى مصر، بعد تعثر الحصول على مباريات ودية، وبسبب التأخر في إجراءات إدارية، بينما اقتربت أندية أخرى من إكمال معسكرها.

اعتزال

فشل لاعب من أصحاب الأسماء الكبيرة، في العثور على ناد يلعب له في الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، بسبب تقدمه في السن، وبدأ يفكر في الاعتزال، بعد رفضه فكرة اللعب لأحد أندية الهواة.

الرمادي

ذكرت مواقع تواصل اجتماعي خبر اقتراب المدرب المصري أيمن الرمادي، من التعاقد مع أحد فرق دورينا.

لاعب

يبحث لاعب من مواليد عام 99، سبق له اللعب في المنتخبات الوطنية كافة، عن فرصة للعب في فريق بدوري الخليج العربي، واتجه إلى اللعب في ملاعب الخماسي حتى يجد حلاً.

إعارة

فضل لاعب مقيم، البقاء في ناديه الجديد، وعدم الخروج على سبيل الإعارة إلى ناد آخر، وذلك للاستفادة من خبرة المدرّب العالمي، حتى لو كلفه ذلك الجلوس على دكة الاحتياط.

تعليمات

شدّد إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي على مسؤول قطاع الإعلام في النادي، بعدم نشر أي أخبار تتعلق بمواعيد المباريات الودية لفريقه، حتى لا يتمكن مسؤولو الفرق الأخرى من مشاهدتها.

sports@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news