الظنحاني: بث مباريات دوري الهواة من أبرز أنواع الدعم الذي تستحقه المسابقة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أكد عضو لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم وعضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة سابقاً، عبدالله الظنحاني، أن «دوري الدرجة الأولى تطوّر بشكل كبير قياساً بالمواسم الماضية، وأصبح يستحق دعماً أكبر لتعزيز مكانته الحالية»، وأشار إلى أن هذا الدعم لا يجب أن يقتصر على جهة محددة دون غيرها، بل هي مسؤولية جماعية.

وقال الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «من أبرز أنواع الدعم الذي تستحقه المسابقة بث المباريات، والتغطية الإعلامية التي تناسب النقلة النوعية التي تشهدها المنافسات، انطلاقاً من نقل المباريات تلفزيونياً، لأن عدم بث هذه المباريات، أو الاقتصار على نقل الأدوار الأخيرة فقط، سيقلل من أهمية الدوري ككل، ويؤثر في تسويقه والاستثمار فيه فنياً ومالياً»، مطالباً بنقل مباراة إلى مباراتين في كل جولة على أقل تقدير.

وتابع: «النقل التلفزيوني لمباريات الأولى سيكون نافذة مهمة لتسليط الأضواء على اللاعبين الموهوبين، بما يسهم في تطورهم لاحقاً، وقد أثبتت التجارب السابقة أهمية النقل التلفزيوني في استكشاف لاعبين مميزين، تمكنوا في وقت ما من الوصول إلى مراحل متقدمة فنياً».

وقال أيضاً: «هناك لاعبون موهوبون قد تنطفئ موهبتهم من دون الدعم الإعلامي، ومن وجهة نظر شخصية هناك لاعبون في الدرجة الأولى أفضل من بعض اللاعبين في دوري المحترفين، لكن الأضواء لا تسلط عليهم، ولا أبالغ إذا قلت إن بينهم من يستحق فرصة اللعب للمنتخبات»، وقال أيضاً: «آن الأوان لتقييم لاعبي ومنافسات الدرجة الأولى بشكل أفضل في المواسم المقبلة، لأنهم كلاعبين يستحقون دعماً اكبر».

وتابع: «من الأشياء المهمة لتطوير دوري الدرجة الأولى زيادة عدد المباريات، التي تعد ضرورة على الرغم من كونها مكلفة مالياً على اتحاد الكرة والأندية لكن أهميتها لا تقاس بثمن، خصوصاً أنها ستسهم في تطوير لياقة اللاعبين البدنية بشكل مميز، إضافة إلى أنها ستمنح فرصاً للمشاركة باللعب لجميع اللاعبين الأساسيين والجالسين على الدكة، ما ينعكس إيجاباً على تطور الكرة الإماراتية بشكل عام».

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