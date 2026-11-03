الشرطة الإسبانية تحقق مع حارس أندورا بشبهة "القتل غير العمد" بعد وفاة دي ميغيل

تحقق الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، في احتمال وقوع "قتل غير عمد" من جانب خيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا، لتسببه في وفاة خيسوس دي ميجيل، لاعب فريق تينيريفي، الذي فارق الحياة صباح اليوم الثلاثاء، عقب تعرضه لتوقف قلبي تنفسي خلال مواجهة فريقه أمام إف سي أندورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وتهدف التحقيقات إلى الوقوف على تفاصيل الاصطدام العنيف الذي جمع اللاعب بحارس المرمى أونو، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وتحديد الظروف التي أدت إلى إصابة المهاجم ونقله إلى المستشفى قبل وفاته.