قناة إماراتية تنقل أول مواجهة بين ميسي ورونالدو في الموسم الجديد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلنت قناة الشارقة الرياضية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن بث مباراة برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي الودية على لقب بطولة كأس خوان غامبر المقررة في الثامن من أغسطس المقبل على ملعب "كامب نو" (الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات).

وتترقب الجماهير العالمية وجبة كروية دسمة تجمع النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي (6 كرات ذهبية) مع غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 كرات ذهبية)، قبل الانطلاقة الرسمية للبطولات الأوروبية الكبرى التي تعد بمواجهات محتدمة وشكل مختلف لكرة القدم عن الموسم الماضي بعد سماح روابط المحترفين في القارة العجوز بحضور نسبة كبيرة من الجمهور في المدرجات.

وتعتبر كأس خوان غامبر بطولة ودية ينظمها نادي برشلونة بداية كل موسم على شرف السويسري خوان جامبر، مؤسس النادي، وكانت أول نسخة للبطولة أقيمت عام 1966، ويحرس برشلونة على تنظيمها سنوياً منذاك الوقت.

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