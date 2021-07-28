«ماجوي» بطلة لكأس الوثبة في فرنسا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توّجت المهرة «ماجوي دو فورجيه»، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز «بري منجالي دالبريه»، البالغة جائزته 16 ألف يورو، والذي أقيم أول من أمس، في مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

واجتذب السباق البالغ طوله 1900 متر، 13 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وسجلت «ماجوي دو فورجيه» زمناً بلغ 2:07:24 دقيقة، بعد أن جاء السباق متكافئاً منذ الانطلاقة، حين كانت أغلب الخيول في مراكز مناورة طوال مجريات السباق.

وحين سجلت الخيول انطلاقة قوية، وضاعفت من سرعتها في آخر 200 متر، دخل ثنائي المقدمة في صراع مثير، انتهى بتقدم البطلة «ماجوي دو فورجيه» بفارق طولين عن «موندا» الثانية. وجاءت في المركز الثالث المهرة «حليوة»، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة الفارس فالنتين سيجوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news