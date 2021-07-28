البطائح يعسكر في صربيا.. ويخوض 6 مباريات ودية

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

اعتمد نادي البطائح إقامة معسكر خارجي تحضيراً للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك في صربيا الشهر المقبل، على أن يخوض خلاله ست مباريات ودية. وقال مدرب الفريق، التونسي طارق الحضيري، لـ«الإمارات اليوم»: نتطلع لخوض ست مباريات ودية في المعسكر الخارجي مع الفرق التي تستعد أيضاً في صربيا، إضافة إلى مباراة ودية أخرى سيلعبها الفريق قبل السفر، وستقام في الخامس من الشهر المقبل مع أحد الفرق المحلية.

وتابع: لدينا لاعبون جيدون، وسنتعامل مع إمكاناتهم، بما يسهم في بناء فريق جاهز بدنياً وذهنياً وتكتيكياً، يلعب كرة جميلة وقوية، مبنية على القوة والانضباط التكتيكي، والرغبة في نيل أكبر عدد من النقاط، وبما يسهم في أن يكون في المقدمة. وسيكون الموسم المقبل ثالث موسم للبطائح في دوري الدرجة الأولى، حيث أنهى الموسمين الماضيين في المركز الثالث بالترتيب العام.

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