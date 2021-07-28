سحب قرعة موسم كرة الصالات اليوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنظّم اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، الساعة الخامسة مساء اليوم، قرعة بطولات الموسم المقبل، في مقر اللجنة بالشارقة. ويتعلق الأمر بكأس الاتحاد وكأس رئيس الدولة، وكذلك بطولتا الدوري العام وبطولة الإمارات. وتشارك في القرعة، أندية النصر وشباب الأهلي والشارقة ودبا الحصن والحمرية والظفرة وخورفكان واتحاد كلباء والبطائح ومليحة.

وكانت اللجنة التنفيذية أعلنت، أخيراً، موعد إقامة مباراة كأس السوبر، والتي ستجمع بين الظفرة والنصر في قاعة مليحة يوم السادس من أغسطس المقبل.

وكان شباب الأهلي فاز ببطولة الإمارات في الموسم الماضي، بينما فاز النصر ببطولة كأس رئيس الدولة، وتوج الظفرة ببطولة الدوري.

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