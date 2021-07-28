إعلان القائمة الموسّعة للمنتخب تحضيراً لمعسكر صربيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم في بيان صحافي، أمس، عن قائمة اللاعبين الموسعة التي اعتمدها مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الهولندي فان مارفيك، استعداداً لمعسكر صربيا الذي سيقام من السادس إلى الـ13 من أغسطس، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات، وإيران، وكوريا الجنوبية، والعراق، وسورية، ولبنان.

وضمت القائمة الموسعة 29 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، محمد العطاس، يوسف جابر، الحسن صالح، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، علي سالمين، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، يحيى نادر، عبدالله النقبي، فابيو دي ليما، خليل الحمادي، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، محمد جمعة، علي صالح، علي مبخوت، وسبيستيان تيغالي. وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية قبل موعد السفر بثلاثة أيام.

• القائمة النهائية للاعبين المشاركين في المعسكر ستعلن قبل 3 أيام من السفر إلى صربيا.

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