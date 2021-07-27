المطروشي: الفرصة لاتزال أمامي لتحقيق الأفضل لسباحة الإمارات

المصدر: أحمد جمال الدين ■ طوكيو

ودّع سباح المنتخب الوطني، يوسف المطروشي، أمس، منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس، بمشاركة 11 ألفاً و839 رياضياً، يتنافسون في 33 رياضة، بواقع 339 مسابقة في 48 منشأة رياضية. وشارك المطروشي في الجولة الثالثة لسباق 100 متر سباحة حرة، وسجل زمناً قدره 51:50 ثانية، ضمن الفئة التي تضمنت تسع جولات، بإجمالي 70 سبّاحاً، ليخرج المطروشي من دور التصفيات.وقال: الفرصة لاتزال أمامي لتحقيق الأفضل لسباحة الإمارات .

ويمثل الإمارات في أولمبياد طوكيو خمسة لاعبين في أربع رياضات، هم: سيف بن فطيس، رامي منتخبنا الوطني الذي حل في المركز الـ24 بمسابقة الإسكيت برصيد 117 نقطة، وفيكتور سكرتوف، لاعب الجودو، الذي غادر من دور الـ32 لوزن تحت 73 كغ، ويوسف المطروشي بسباحة 100 متر حرة، فيما يلاقي لاعبنا بوزن تحت 100 كغ إيفان رومانكو، غداً، نظيره الكندي شادي النحاس ضمن منافسات دور الـ32 بالجودو، على أن يختتم عداء المنتخب محمد حسن النوبي مشاركة الإمارات بالمحفل الأولمبي في الـ31 من الشهر الجاري بسباق 100 متر.

من جانبه، أكد المطروشي، في تصريحات صحافية، على أن مسيرته في رياضة السباحة لاتزال متواصلة لتحقيق المزيد، والسعي نحو حصد الميداليات والإنجازات باسم الوطن في المستقبل، لاسيما أنه أكمل عامه الـ18 أخيراً، ما يفتح المجال أمامه للتطور والصقل، وتحطيم الأرقام الشخصية والمحلية. وأشار إلى أنه يطمح إلى المشاركة بأولمبياد باريس المقبلة عام 2024، والنسخة التي تليها في لوس أنجلوس عام 2028، وهو الأمر الذي سيعمل على الإعداد له من الآن، وأن يحقق الاستفادة من التجربة الأولمبية الأولى. وأعرب المطروشي عن فخره بمجرد تمثيل الدولة بأول مشاركة أولمبية في مشواره الرياضي، متقدماً بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، واتحاد السباحة، ومجلس دبي الرياضي، ومختلف الجهات الرياضية التي قدمت له الدعم طوال المرحلة الماضية للوجود في أكبر المحافل الرياضية.

وأضاف المطروشي أنه سيقوم بالتركيز من أجل تقديم أفضل النتائج بالاستحقاقات المهمة المقبلة، ومنها بطولة العالم لسباحة المسافات القصيرة بأبوظبي ديسمبر المقبل، وكذلك البطولة العربية والخليجية للسباحة، وكلها محطات قوية لجميع السبّاحين المشاركين لاكتساب خبرات جديدة، وتطوير المستوى بأفضل صورة ممكنة.

من جانب آخر، أكد سفير الدولة لدى اليابان، شهاب أحمد الفهيم، خلال زيارته لمقر الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، أن ما يقدمونه من عطاء وجهود باسم الوطن لهو أكبر دليل على مدى حرصهم على تمثيله بالصورة المنشودة.

وأعرب في تصريحات صحافية عن ثقته بأن يشهد العام الجاري نجاح أهم حدثين على الإطلاق، هما دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ومعرض إكسبو الذي تستضيفه إمارة دبي، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، مؤكداً أن مثل تلك الأحداث تغمر الجميع بالفخر والسرور، كونها تعكس الحالة الصادقة التي يشعر بها الجميع عند رؤية علم وطنه عالياً أمام العالم بأكمله.

وأضاف الفهيم أن «أولمبياد طوكيو، وإكسبو دبي، يتشابهان في الإرادة والعزيمة والإخلاص في تنفيذ الأحداث، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تأجيلهما للعام الجاري، حيث بدأت أولمبياد طوكيو بحفل افتتاح رائع، وتنظيم فريد من نوعه، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية، لتمضي قدماً في ترسيخ مفاهيم النجاح والتحدي، ما يبشر بالخير في تقديم نسخة ناجحة ومميزة من معرض إكسبو على أرض الإمارات، عندما يتم افتتاحه بدبي أكتوبر المقبل».

• شارك أمس في منافسات السباحة 100 متر حرة، وسجل رقماً بلغ 51 ثانية و50 جزءاً من الثانية.

• المشاركة الإماراتية متواصلة من خلال لاعب الجودو إيفان رومانكو، غداً، والعداء محمد النوبي في 31 الجاري، من خلال سباق 100 متر بألعاب القوى.

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