«المالك والمدرب والفارس» يظفر بكأس الوثبة في وارسو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حقق الفارس جي اس فاسيوتوف إنجازاً تاريخياً عندما ظفر على صهوة «وايرجيليون» بكأس الوثبة ستاليونز «جائزة ترافا»، بمضمار سلوزفيك في وارسو، أول من أمس، إذ يعتبر فوزه لافتاً لكونه (المالك، والمدرب، والمربي) للخيل في الوقت نفسه.

وتُقام سباقات الوثبة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة.

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