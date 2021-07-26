النصر يخسر أمام الرائد السعودي ودياً

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

خسر فريق النصر أولى مبارياته الودية في الموسم الجديد أمام الرائد السعودي بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إسبانيا، بالمعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفاصيل المباراة التي خاضها العميد بتشكيلين مختلفين على مدار الشوطين، حيث اعتمد في الشوط الأول على التشكيلة شبه الأساسية بوجود كل اللاعبين الأجانب، قبل أن يتم تغيير الفريق بالكامل في الشوط الثاني، ويتم الاعتماد على اللاعبين المنضمين الجدد والمواطنين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وأحرز أول أهداف العميد في الموسم الجديد سيباستيان تيغالي، وفي الثاني نجح الرائد في تسجيل هدف ثانٍ.

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