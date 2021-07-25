المنتخب يعسكر في صربيا بين 6 و13 أغسطس المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد اتحاد كرة القدم في بيان صحافي، أمس، أن لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الهولندي فان مارفيك، اعتمدت إقامة معسكر خارجي للمنتخب الوطني الأول في صربيا من 6 إلى 13 أغسطس المقبل، وذلك ضمن برنامج إعداد الأبيض لخوض مباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، سورية، لبنان.

ويأتي معسكر صربيا كمرحلة أولى لبرنامج إعداد المنتخب للتصفيات، حيث ستكون هناك مرحلة ثانية ستنطلق ابتداء من يوم 26 أغسطس، وتحديداً بعد إقامة جولتين من مسابقة دوري الخليج العربي، الذي سينطلق يوم 19 أغسطس، علماً أن الأبيض سيستهل مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب لبنان يوم 2 سبتمبر باستاد زعبيل في نادي الوصل.

• «الأبيض» يواجه لبنان في انطلاق مباريات المرحلة النهائية من تصفيات المونديال في 2 سبتمبر المقبل.

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