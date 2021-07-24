اتحاد كلباء يواجه الوصل وديا في 12 أغسطس المقبل

المصدر: محمد فاضل - كلباء

كشف عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم ورئيس اللجنة الاعلامية عيسى موسى بن هويدن عن أنه تم الاتفاق رسميا مع نادي الوصل على ان يخوض الفريقان مباراة ودية بتاريخ 12 اغسطس المقبل في استاد زعبيل بدبي، في ختام تحضيرات كلباء للموسم الجديد.

وقال بن هويدن لـ"الامارات اليوم": ستكون هذه اخر ودية يخوضها الفريق قبل انطلاق الموسم الذي يصادف 19 الشهر المقبل، لذلك ستكتسب اهمية فنية مضافة قبل ان يخوض (النمور) اول مباريات الموسم امام الشارقة. يذكر ان اتحاد كلباء دشن معسكره التدريبي في أبوظبي، وسيلعب خلاله مباراتين امام بني ياس في 29 الجاري وفي الاول من اغسطس المقبل. وفي سياق متصل اقتربت شركة اتحاد كلباء من حسم ملف اللاعب الاجنبي الرابع، حيث كشفت مصادر عن وصول لاعب كلباء الجديد الدولي البيروفي وايلدر كارتاخينا إلى الدولة تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام إلى الفريق.

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