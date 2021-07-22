تعرّف على مواعيد مشاركات أبطال الإمارات في الألعاب الأولمبية

المصدر: أحمد جمال الدين - طوكيو

تشارك الإمارات للمرة العاشرة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق غدا بعد طول انتظار. وبعد أن شهدت أولمبياد لوس أنجلوس مشاركة الإمارات الأولى، يظهر أبطال الإمارات مجددا في الدورة اليابانية، بوفد يضم 17 فردا، منهم 5 لاعبين في 4 رياضات، هي الرماية والسباحة وألعاب القوى والجودو.

وتنطلق المشاركة الإماراتية من خلال الرماية، حيث يفتتح سيف بن فطيس الحدث بمسابقة رماية الاسكيت، يومي 25و26 من الشهر الجاري، ثم يشارك فيكتور سكرتوف الذي يخوض منافسات تحت 73 كغ برياضة الجودو في ال 26 من الشهر الجاري، كما يخوض يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني منافسات 100 متر حرة في اليوم الذي يليه.

ويشارك إيفان رومارنكو بمسابقة فوق 100 كغ بالجودو في ال30 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم محمد حسن النوبي عداء منتخبنا الوطني مشاركاتنا بسباق 100 متر يوم 31 الجاري.

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