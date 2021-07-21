انطلاقة "سوبر" لموسم كرة قدم الصالات الإماراتية.. تعرف إلى موعدها

المصدر: محمد فاضل - دبي

حددت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات السادس من أغسطس المقبل موعدا لانطلاق الموسم الجديد وذلك باقامة مباراة السوبر بين الظفرة "بطل الدوري" والنصر "بطل كاس رئيس الدولة".

وقال الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات شهاب احمد العوضي في تصريحات صحافية انه تم تحديد مواعيد البطولات التي ستقام في الموسم الجديد بالتنسيق مع مشرف المسابقات حسن الحمادي ومشرف المنتخبات خميس الشامسي بحيث تقام قرعة المسابقات في 28 يوليو الحالي وذلك في مقر اللجنة التنفيذية في الشارقة.

واعلنت اللجنة بأن بطولة كأس الامارات ستقام خلال الفترة من 10 أغسطس لغاية 31 الشهر نفسه وبطولة الشباب لفرق النخبة بالفترة من 25 أغسطس المقبل بينما سينطلق الدوري العام في الرابع من سبتمبر المقبل وبعدها بيوم يبدأ دوري الرديف على ان ينطلق دوري الشباب في 2 اكتوبر المقبل.

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