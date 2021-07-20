«عموري» في شباب الأهلي بالقميص رقم 10

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

نشر لاعب العين محمد عبدالرحمن، صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، لشقيقه عمر عبدالرحمن، لاعب شباب الأهلي، هنأه خلالها بتجديد تعاقده مع فريق شباب الأهلي، في وقت لم يعلن الأخير رسمياً حتى الآن خبر تعاقده مع اللاعب الذي غاب عن الموسم الماضي، بسبب الإصابة.

وكان عموري قد غاب عن الملاعب لفترة كبيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريق الجزيرة، غاب على إثرها فترة طويلة، وفي الدور الثاني من الموسم الماضي، أعلن فريق شباب الأهلي ضم اللاعب، حتى نهاية الموسم، ولكنه لم يوجد في أي مباراة، لعدم اكتمال شفائه.

ونشر محمد عبدالرحمن، صورة شقيقه الجديدة وهو يرتدي القميص رقم 10 في شباب الأهلي، وكتب على الصور: «مبروك التجديد، والله يوفقك يا رب».

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