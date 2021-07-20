نادي الإمارات يتابع الاحتياجات المطلوبة من رابطة المحترفين

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

تابعت لجنة مكلفة من إدارة نادي الإمارات، الحاجات المطلوبة من رابطة المحترفين الإماراتية، مثل الملعب وإزالة المدرجات الخلفية، وإجراء بعض التعديلات على منطقة الإعلاميين، وذلك عقب صدور تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة يوسف البطران، إذ عقدت اللجنة اجتماعاً تحضيرياً خلال الفترة الصباحية، بحضور المدير التنفيذي بشير راجي، لمتابعة الاحتياجات ودراستها بشكل مفصّل.

وأكد بيان رسمي صادر من المركز الإعلامي للنادي أن اللجنة قامت خلال الفترة المسائية بجولة ميدانية على أرض الواقع، للتعرف أكثر عن قرب إلى الاحتياجات المطلوبة، وإيجاد الحلول من شأنها، وضمت اللجنة كلاً من سعيد علي مصبح، رئيساً للجنة، وعضوية شيخة حسين آل علي، وثاني سالم الشحي، وعادل عبدالرحمن، كما حضر الجولة الميدانية المسائية بجانب اللجنة يوسف علي البلوشي، رئيس مجلس إدارة الاستثمار بالنادي، ومحمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي السابق وعدد من موظفي النادي. وأكد رئيس اللجنة سعيد علي مصبح، في تصريح صحافي، أن اللجنة ستستكمل عملها وجولاتها خلال اليومين القادمين، وسترفع لإدارة النادي تقريراً مفصلاً بالمتطلبات والاحتياجات، للعمل على استكمالها وتنفيذها قبل انطلاق الموسم الجديد في أغسطس القادم.

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