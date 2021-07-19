واجهة المجاز المائية تفتتح أول ملعب كرة قدم «سباعي»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتحت واجهة المجاز المائية، الوجهة السياحية والترفيهية المتكاملة في الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق)، مساء أمس، وبحضور نخبة من ألمع نجوم وأساطير كرة القدم المحليين، أول ملعب عشبيّ (سباعي) على أرضها بالشراكة مع «فالكون سبورت»، لتتيح المجال أمام عشّاق المنافسات للاستمتاع ضمن مساحة تمتدّ على 60 متراً طولاً و40 عرضاً، ويمتاز باشتماله على أحدث المواصفات والمعايير العالمية المتّبعة.

وأقيم في حفل الافتتاح مباراة ودية حضرها الرئيس التنفيذي لهيئة الشرقة للاستثمار والتطوير «شروق» مروان السركال، وجمعت نخبة من نجوم الزمن الجميل أبرزهم نجم المنتخب الوطني والوصل سابقاً فهد خميس، ولاعب الأبيض السابق ناصر خميس، والنجوم: بخيت سعد، وفيصل خليل، ومعتوق سعيد، وآخرون.

وقال السركال في تصريحات صحافية: «حققت واجهة المجاز المائية وعلى امتداد سنوات حضوراً نعتزّ به حيث باتت واحدة من أبرز الوجهات السياحية المفضلة لجميع أفراد العائلة وزوار الإمارة، وافتتاح ملعب جديد يمتاز بخيارات ومعايير عالمية ينسجم مع رؤية الهيئة في دعم وجهاتها وتهيئتها بمختلف المرافق الخدمية عالية الجودة التي تتناسب مع احتياجات الجميع».

وتابع: «نؤمن بأهمية الرياضة في مسيرة البناء المجتمعية والتي تتقاطع مع الجهود الاقتصادية والاستثمارية المزدهرة في الإمارة، لهذا حرصنا على أن تشتمل الواجهة على تنوّع واسع في الخيارات التي تقدمها للزوار، وها نحن اليوم نفتح الباب من خلال هذا الملعب أمام عشّاق رياضة كرة القدم ليمارسوا شغفهم ويقضوا أمتع الأوقات، وقد سعدنا بوجود هذه الأسماء الكبيرة لأساطير كرة القدم المحلية، الذين تركوا بصمة لا تُنسى على ميادين المنافسات خلال السنوات الماضية وكانوا سبباً في تصدير اسم الإمارات في ميادين اللعبة حول العالم».

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