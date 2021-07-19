الشامسي تُشارك في اجتماع اللجنة القانونية لاتحاد غرب آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شاركت رئيس قسم القيد والتسجيل في اتحاد كرة القدم عضو اللجنة القانونية باتحاد غرب آسيا، حمدة الشامسي، في الاجتماع الأول للجنة الذي عُقد أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور حمد الشيباني رئيس اللجنة وبمشاركة الأعضاء. وقال اتحاد الكرة أمس: «إن الاجتماع ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال، منها الاطلاع على لوائح اتحاد غرب آسيا الرسمية، والتي تشمل النظام الأساسي ولائحة الانضباط ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد».

وأضاف: «صادقت اللجنة على مسودة القانون الانتخابي لاتحاد غرب آسيا، وسيتم رفعه إلى المكتب التنفيذي لإقراره بعد ذلك من قبل الجمعية العمومية وفي أقرب اجتماع لها، على أن يتم تطبيق تشريعاته ولوائحه خلال أي من اجتماعات الجمعية العمومية اللاحقة التي ستشهد عقد انتخابات».

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