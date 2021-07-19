منتخب كرة القدم الإلكترونية يحصد برونزية «غرب آسيا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصد المنتخب الوطني المركز الثالث في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، بعد فوزه على قطر في مباراتين من أصل ثلاث مباريات، خلال المنافسات التي اختتمت أول من أمس، بمشاركة أربعة اتحادات وطنية، هي: الإمارات، والسعودية، والكويت وقطر.

وفاز في المواجهة الأولى، التي أقيمت على «بلاي ستيشن»، بنتيجة 2-1، وخسر الثانية على «إكس بوكس» بنتيجة صفر-3، قبل أن يعود للفوز في المباراة الثالثة على منصة «بلاي ستيشن» بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتمكّن المنتخب الكويتي من حسم اللقب على حساب نظيره السعودي الذي حلّ ثانياً.

ومثل المنتخب الوطني في البطولة اللاعبون: راشد الزعابي، أحمد السويدي، عمر الحمادي، وإبراهيم العوضي.

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