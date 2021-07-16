انطلاق فعاليات دورة الاتحاد الآسيوي لـ «حكمات الفيديو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت، صباح أمس، في فندق الغرير بدبي، فعاليات دورة حكمات تقنية الفيديو المساعد، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويستضيفها اتحاد كرة القدم للفترة من 15 إلى 24 الجاري، بمشاركة سبع حكمات من ستة اتحادات وطنية «الإمارات، اليابان، أوزبكستان، إيران، هونغ كونغ، تايلاند»، فيما تعذرت مشاركة حكمات من اتحادات الصين وأستراليا وفيتنام، بسبب قيود السفر. وشهد افتتاح الدورة حمد المزروعي، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، وأحمد يعقوب، المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، ومحمد العشماوي، المنسق المحلي للورشة، وعدد من مسؤولي الاتحاد القاري.

وتتضمن الدورة التي يقدمها نخبة من المحاضرين المعتمدين في الاتحاد الآسيوي، هم السعودي علي الطريفي، والماليزي صبح الدين صالح، ومواطنته ويدا شمسوري، عدداً من المحاضرات النظرية الخاصة ببروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد، والأجهزة المستخدمة، وآلية تطبيقها خلال المباريات. وتشهد الدورة مشاركة الحكمة الدولية خلود الزعابي، التي تم اختيارها مؤخراً ضمن قائمة الحكمات المرشحات لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2023، المقررة في أستراليا ونيوزيلندا (حكمة فيديو).

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