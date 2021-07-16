«الفوتو فينيش» تتوّج «زين زايبيريون» بكأس الوثبة في بريطانيا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تُوّج الجواد «زين زايبيريون» بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، الذي أقيم بمضمار لنجفيلد في بريطانيا، أول من أمس، ضمن برنامج مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وكسر شون ليفي و«زين زايبيريون» غياباً لمدة ثلاث سنوات عن منصات التتويج للخيول الفائزة للمالك والمربي بول سيمونز، عندما حصلوا على كأس الوثبة ستاليونز بمضمار لنجفيلد، بفارق رأس عبر جهاز الفوتو فينش.

وظفر «زين زايبيريون»، وهو أحد خمسة خيول بإشراف المدرب بيت همرسلاي في السباق، باللقب الممتد لمسافة 2000 متر، بعد صراع مرير مع وصيفه «كاياك» لإيفر مور ريسنج باشرافجين هاريس، وقيادة الفارسة سيرينابروذرتون.

وقطع ابن «نوريسك الموري» المسافة في زمن 2:19:28 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق طولين عن «الجواهر» لستيف باكويل بإشراف المالك نفسه وقيادة دانييل اليس. وقال المالك سيمونز في تصريح صحافي: «كان آخر فائز لي قبل ثلاث سنوات مع أخيه غير الشقيق (زين زاكيلس) الذي أبليت معه جيداً، استحق «زايبيريان» هذا الفوز حقاً، فقد حل بشكل جيد في جميع مشاركاته، وتطور في سباقات التكافؤ، وقاده شون بصورة رائعة ودربه بيت ببراعة بالطبع»، ووافق المدرب هامرسلي قائلاً: « نحن مسرورون جداً معه، من الجيد الحصول على فائز آخر على اللائحة، سنلقي نظرة ونرى أين يمكننا الذهاب معه بعد ذلك».

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