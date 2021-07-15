سلطان المنذري "عيناوي" لثلاثة مواسم

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكملت شركة نادي العين لكرة القدم، تعاقدها مع حارس المرمى سلطان المنذري، "26 عاماً" بعقد لثلاث سنوات قادماً من صفوف الوصل في صفقة انتقال حر لتعزيز مركز حراسة المرمى في "الزعيم". وقال المنذري في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين إن انضمامه إلى "الزعيم" بمثابة خطوة مهمة له في مشواره الكروي. وأضاف: "لاعب كرة القدم يبحث دائماً عن التحديات الكبيرة، على المستوى الشخصي أتطلع إلى تحقيق طموحاتي مع “الزعيم” كبير دورينا، وأشعر بسعادة بالغة لإكمال صفقة انتقالي إلى العين، ولا أنسى هنا أن أشكر إدارة الوصل وجماهير الإمبراطور على الدعم اللافت خلال الفترة التي أمضيتها في النادي، الذي أكن له كل التقدير".

وحول حجز مكانه في التشكيلة الأساسية، قال: "العين يضم حراس مرمى على أفضل مستوى، بقيادة الدولي خالد عيسى، لذلك تركيزنا يقتصر على العمل بروح الفريق ودعم الحارس الأساسي في التشكيلة، لأن تألقه يمنح الثقة للفريق وينعكس إيجاباً على بقية حراس مرمى العين ويحفزهم على مضاعفة الجهود من أجل تطوير مستواهم، والأهم دائماً بالنسبة للجميع أن يحقق الفريق النتائج القوية التي تسعد جماهيره الوفية وتتسق مع طموحات اللاعبين وأهداف النادي الكبير".

وكان سلطان المنذري استهل مشواره الكروي في أكاديمية نادي الجزيرة، وتدرج هناك إلى أن وصل فريق الكرة الأول، وانتقل لاحقاً إلى فريق نادي دبا الفجيرة، على سبيل الإعارة، وبعدها انضم لصفوف الوصل ومع نهاية عقده تعاقد معه في صفقة مجانية.

واختتم الحارس تصريحاته بالقول: "اللعب لنادي العين حلم أي لاعب كرة قدم بالدولة، يتطلع إلى تتويج مسيرته الكروية بإنجازات محلية وخارجية، وسأعمل بقوة من أجل المساهمة مع زملائي في تحقيق الأهداف المرجوة بكل تأكيد". ولن يلحق الحارس الجديد بمعسكر فريقه الذي أنطلق في إسبانيا ضمن التحضيرات للموسم الجديد، وقال مشرف الفريق الأول في نادي العين، عبدالله علي إن سلطان المنذري سينضم إلى تدريبات الفريق بعد العودة من معسكر إسبانيا، حاله من حال لاعبي العين الذين حصلوا على شرف الخدمة الوطنية.



بطاقة شخصية

الاسم: سلطان المنذري

مواليد: 5 يناير 1995.

الأندية التي لعب لها: الجزيرة، دبا الفجيرة والوصل.

المركز: حارس مرمى.

الطول: 192سم.

الوزن: 81 كجم.

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