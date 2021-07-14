    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    18 مُقيّماً في ورشة عمل تطويرية باتحاد الكرة

    جانب من الورشة. من المصدر

    المصدر:
    • دبي ■ الإمارات اليوم
    التاريخ:

    نظّم اتحاد الكرة، أول من أمس، في مقره بدبي، ورشة عمل تطويرية لمُقيّمي حكام مختلف المسابقات الكروية المحلية، بمشاركة 18 مُقيّماً.

    وتناولت الورشة التي قدمها ريتشارد ميلين، المدير الفني للحكام، عدداً من المحاور، منها دور ومهام عمل المُقيمين في تطوير ورفع مستوى أداء الحكام خلال إدارة المباريات، حيث أكد أن عمل المُقيّم لا يقتصر على متابعة الأداء التحكيمي، واكتشاف الأخطاء وتصحيحها، بل يمتد إلى تقديم النصائح والإرشادات بطريقة سلسة وإيجابية.

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