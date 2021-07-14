دبا الحصن يقدّم المدرب التونسي النجار ويثبّت مكان المعسكر في القاهرة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

قدمت إدارة نادي دبا الحصن، التونسي عثمان النجار، مدرباً للفريق الأول المشارك في دوري الدرجة الأولى، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي، أول من أمس، وحضره الأمين العام لدبا الحصن سعيد الريامي، ورئيس لجنة الاحتراف ومشرف الفريق الأول محمد الظهوري. وتم الإعلان كذلك عن الكادر المساعد للمدرب النجار، وهم محمد قيس بن عبدالعزيز، مساعداً للمدرب، والدكتور معاذ هراوي، مدرباً للياقة البدنية، ومحمد أنور بن عبدالحميد، مدرباً لحراس المرمى.

ورحب الريامي بالطاقم التدريبي، متمنياً لهم النجاح وتحقيق ما تصبو له أسرة دبا الحصن من تطلعات بالصعود إلى المحترفين، ومؤكداً أن إدارة النادي ستكون حريصة على تقديم كل أشكال الدعم لإنجاح مهمة الفريق المقبلة، مقدماً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي ولمجلس إدارة النادي على توفير جميع مقومات الاستعداد الجيد للموسم المقبل.

بدوره كشف الظهوري عن أن الفريق الأول سينتظم في معسكر تدريبي خارجي في القاهرة بمصر، من 6 إلى 26 أغسطس المقبل، ويتضمن خمس مباريات ودية استعداداً للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. وتابع: هدفنا نيل إحدى بطاقتي الصعود واللعب في دوري الخليج العربي، وتعويض ما فاتنا في الموسم الماضي لذلك تم انتداب لاعبين مواطنين وأجانب ومقيمين، إضافة إلى اللاعبين المستمرة عقودهم مع النادي.

بدوره عبر النجار عن سعادته للانضمام إلى دبا الحصن، مؤكداً أنه يتطلع لتحقيق إنجاز يسهم في إسعاد إدارة وجمهور الفريق ويسجل له في سيرته الرياضية، وأن يترك بصمة فنية جديدة تضاف لسجل المدربين التونسيين الذين سبق لهم العمل في الإمارات، ومنهم يوسف الزواوي ولطفي وفوزي البنزرتي، وعدد كبير منهم ممن ترك بصمة فنية مميزة. وتابع: لدي خبرة العمل مع الترجي التونسي وهو أحد أكبر الأندية في إفريقيا والوطن العربي لمدة ست سنوات، منها ثلاث سنوات مدرباً أول، إضافة إلى العمل مع الفتح السعودي مساعداً للمدرب الأول وطموحي أن أحقق النجاح المطلوب في هذه المرحلة المهمة.

• دبا الحصن يعسكر في مصر بين 6 و26 أغسطس ويخوض 5 مباريات ودية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news