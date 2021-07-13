العروبة يقدم نجمه البحريني.. ويتعاقد مع 3 لاعبين

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

قدمت إدارة نادي العروبة اللاعب البحريني، علي مدن، بعد تعاقدها معه بشكل رسمي لتمثيل «أخضر الفجيرة» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادماً من نادي الرفاع البحريني، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره رئيس مجلس الإدارة علي بن عباد، ونائبه علي راشد الملاحي.

وقال بن عباد في تصريحات صحافية، إن «اختيار اللاعب سيشكل إضافة فنية قوية للفريق، لما يتمتع به من إمكانات فنية»، موضحاً أن «تعاقدات جديدة مع عدد من المحترفين الأجانب والمقيمين سيتم الإعلان عنها في وقت قريب».

وعن معسكر الإعداد، قال: «سيكون داخلياً في الفجيرة، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك».

من جهة أخرى، أعلن النادي، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن التعاقد مع اللاعبين خالد الجابري، وفهد الذخيري، وأحمد مال الله.

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